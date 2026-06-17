Tankstellenräuber schießt in Verkaufsraum
Ein Bewaffneter kommt in eine Ludwigsburger Tankstelle - ein Schuss fällt. Doch der Täter bekommt nicht, was er will.
Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ein maskierter Mann hat in einer Ludwigsburger Tankstelle Geld gefordert und in den Verkaufsraum geschossen. Polizeiangaben zufolge war er mutmaßlich mit einer Schreckschusswaffe bewaffnet. Mit medizinischer Maske und Fischerhut hatte der Täter am Dienstagabend die Tankstelle betreten und von dem Mitarbeiter wiederholt Bargeld gefordert. Als dieser angab, die Kasse sei bereits geleert, gab der Mann den Angaben nach zunächst einen Schuss in den Verkaufsraum ab und rannte dann zu Fuß davon. Eine Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.