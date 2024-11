Tarifabschluss Metall und Elektro gilt jetzt auch in Mitte

Frankfurt/Main (dpa) - Der Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie ist auch im Bezirk Mitte beigelegt. Die Tarifparteien haben den am Dienstag in Hamburg vereinbarten Pilot-Abschluss übernommen, wie IG Metall und Arbeitgeber in Frankfurt mitteilen. Er gilt für rund 380.000 Beschäftigte in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland.