Tarifeinigung für öffentlichen Nahverkehr mit Verdi

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Streikgefahr im kommunalen Bus- und Bahnverkehr in Hessen sinkt. Die Gewerkschaft Verdi und der kommunale Arbeitgeberverband erzielten in der fünften Verhandlungsrunde nach eigenen Angaben ein Tarifergebnis für die Beschäftigten im kommunalen ÖPNV. «Wir haben uns gegenseitig nichts geschenkt und so manches Mal sah es auf beiden Seiten nach Scheitern aus», sagte Verdi-Verhandlungsführer am Dienstag nach einem mehr als 20-stündigen Verhandlungsmarathon. Jetzt sei ein guter Kompromiss gefunden worden, der umfangreiche Verbesserungen der Arbeitsbedingungen vorsehe.