Tarifstreit im ÖD: Warnstreik und Demo in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes sind Beschäftigte am Mittwoch in Wiesbaden für die Gewerkschaftsforderungen auf die Straße gegangen. Aufgerufen dazu hatte der Landesbund Hessen von dbb Beamtenbund und Tarifunion. Nach Angaben eines Sprechers beteiligten sich rund 1500 bis 2000 Menschen an dem Protestzug, der vom Wiesbadener Hauptbahnhof bis zum Kochbrunnenplatz vor der Staatskanzlei führen sollte. Bei den Teilnehmern handelte es sich überwiegend um Tarifbeschäftigte, aber auch einige Beamte hätten sich - außerhalb ihrer Arbeitszeit - solidarisch gezeigt und sich an der Demonstration beteiligt, sagte der Sprecher.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in Hessen sollen an diesem Donnerstag in der dritten Runde in Bad Homburg fortgesetzt werden. Wie Verdi und andere Gewerkschaften fordern dbb Beamtenbund und Tarifunion 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr bei einer Laufzeit von zwölf Monaten für die Landesbeschäftigten. Auszubildende sollen mindestens 260 Euro mehr erhalten. Zu den weiteren Forderungen gehört unter anderem ein stufengleiche Höhergruppierung bei Beförderungen.

Bei der Tarifauseinandersetzung mit dem Land Hessen geht es um rund 55 000 Tarifbeschäftigte. Einschließlich der Beamtinnen und Beamten, auf die das Verhandlungsergebnis übertragen werden soll, sind es mehr als 160 000 Betroffene. Beamte dürfen während ihrer Arbeitszeit zwar nicht streiken, sich aber in ihrer Freizeit an Protestaktionen beteiligen wie etwa am vergangenen Samstag in Frankfurt.