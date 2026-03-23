Tauben in der Stadt
In Hessens Städten und Dörfern leben nicht nur Straßentauben. Auch Ringeltaube fühlen sich dort zunehmend heimisch.
Frankfurt (dpa/lhe) - Straßentauben oder Stadttauben sind verwilderte Haustiere, die aus Gefangenschaft ausgebüxt sind. Sie stammen ursprünglich von der Felsentaube ab. «Straßentauben sind in ihrer Erscheinungsform sehr vielfältig, da immer neue Flüchtlingstauben neue Farben und Gefiedervarianten einbringen», heißt es beim Naturschutzbund Nabu. Häufig seien grau gefärbte Vögel mit rosa und grün schillerndem Hals und rotbraunen Augen.
Neben Stadttauben fühlen sich zunehmend auch andere Taubenarten in hessischen Dörfern und Städten wohl. Dies trifft etwa auf die Ringeltaube zu. Sie ist vor allem an ihrem weißen Fleck an der Halsseite erkennbar. Sie hat einen vergleichsweise kleinen Kopf und eine rundliche Brust.