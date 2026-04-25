Tausende demonstrieren am Rande von Veranstaltung mit Merz
Rund 5.000 Menschen protestieren in Marburg gegen Sozialkürzungen. Auch Gewerkschaften beteiligen sich an den Aktionen.
Marburg (dpa/lhe) - Tausende Menschen haben in Marburg am Rande einer Tagung mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) demonstriert. Die Polizei berichtete von rund 5.000 Menschen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wandten sich unter anderem gegen drohenden Sozialabbau. Aufgerufen hatten mehrere Gruppen und Gewerkschaften.
Auf Plakaten wurde auch der Bundeskanzler direkt kritisiert: «So viel (Sch)merz» stand unter anderem darauf. Der Demonstrationszug begann am Hauptbahnhof und endete an dem Gebäude, in dem die Bundestagung der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) stattfand.
Farbbeutel auf Gebäude
Auf das Gebäude wurden Farbbeutel geworfen. Entsprechende Angaben des Hessischen Rundfunks bestätigte ein Polizeisprecher.
Zu dem Protest aufgerufen hatte auch die Gewerkschaft Verdi. Die Mitglieder fühlten sich von den aktuellen Kürzungsplänen der schwarz-roten Bundesregierung direkt betroffen, hieß es im Aufruf. Als Beispiele wurden Einschnitte beim Pflegebudget in den Krankenhäusern sowie bei der Versorgung von Patienten in Krankenhäusern genannt.