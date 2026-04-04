Tausende fordern Frieden bei Ostermärschen im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei traditionellen Ostermärschen der Friedensbewegung sind in Baden-Württemberg Tausende Menschen auf die Straßen gegangen. Sie demonstrierten unter anderem gegen die militärische Aufrüstung in Deutschland und für ein schnelles Ende des Kriegs im Iran. In Stuttgart zählte die Polizei rund 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in Freiburg 400 und in Mannheim etwa 400 bis 500. Ein Sprecher des Netzwerks Friedenskooperative ging von 800 Menschen in Mannheim aus. Für weitere Städte lagen zunächst keine Zahlen vor. Demonstrationen waren zudem in Ellwangen, Heidelberg oder Kehl geplant.