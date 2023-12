Tausende Lichter gegen Antisemitismus zu Chanukka

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mehrere Tausend Menschen haben am Sonntagabend in Frankfurt Lichter gegen Antisemitismus entzündet. Mit je einer Kerze bildeten sie für eine halbe Stunde eine stille Menschenkette entlang des Mainufers. Die Polizei sprach von bis zu 4000 Teilnehmenden.

«Wir sind sehr glücklich, dass so viele Menschen gekommen sind. Die Stimmung war sehr friedlich», erklärten die Veranstalter. Aufgerufen zur Aktion hatten verschiedene Kulturinstitutionen der Stadt sowie die Katholische Akademie Rabanus Maurus und die Evangelische Akademie. Seit dem Terrorangriff der Hamas in Israel gebe es in Deutschland wieder vermehrt antisemitische Propaganda, gegen die ein Zeichen der Solidarität gesetzt werden solle, sagte eine Sprecherin der Veranstalter.