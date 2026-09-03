Tausende Radler und Radlerinnen zu «Bike Night» erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Tausende Radler und Radlerinnen werden am späten Samstagabend bei einer kunterbunten Fahrrad-Demonstration durch Frankfurt rollen. Aufgerufen zur «Bike Night» hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC). Der Verband setzt sich mit der Demo für mehr Platz für den Radverkehr in der Stadt ein.

«Unser Ziel ist, dass alle Menschen ihr Verkehrsmittel frei wählen können, unabhängig vom Alter», sagt der ADFC-Landesvorsitzende Ansgar Hegerfeld. Auch diejenigen sollen aufs Fahrrad steigen und sicher ankommen können, die sich das bisher wegen schlechter, blockierter oder fehlender Radwege nicht trauen.

Beginn mit Kundgebung ab 20 Uhr

«Wir haben Lärm und Feinstaub satt: Macht Frankfurt jetzt zur Fahrradstadt!» lautet das Motto der insgesamt 16. Bike Night, die am Samstag (5. September) um 20 Uhr mit einer Kundgebung am Mainkai/Eiserner Steg beginnt. Etwa zwei bis zweieinhalb Stunden später ist die Rückkehr dorthin geplant.

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Foto: Frank Rumpenhorst/dpa Die bunte Demo am Samstagabend soll auf den Bedarf an sicheren Radwegen hinweisen. (Archivbild)

Die Stadt Frankfurt habe sich in den vergangenen Jahren zwar für die Fahrradfreundlichkeit eingesetzt, Frankfurt sei beim bundesweiten ADFC-Fahrradklimatest auf Platz 1 der Großstädte gelangt. Doch die Gesamt-Schulnote von 3,5 zeige, dass der Bedarf an weiteren sicheren Radwegen oder Verkehrskontrollen gegen Falschparker weiterhin groß sei.

Fahrradfahren kann auch Spaß machen

Bei der Demo gehe es aber auch um «die schiere Freude am Radfahren», erklärt der ADFC: Unterwegs sein werden originelle Fahrräder, ungewöhnlich umgebaut oder mit bunten Lichtern geschmückt, zudem lautstarke, rollende Musikanlagen auf Lastenrädern. Vergangenes Jahr hätten 3.500 Menschen teilgenommen.

Gefahren werde in gemütlicher Geschwindigkeit. Wer sich der Demo später anschließen oder den Zeitpunkt von Straßensperrungen besser einschätzen möchte, kann das Live-Tracking nutzen, das der ADFC zur Verfügung stellt.