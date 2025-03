Tausende zu Cleanup in Frankfurt angemeldet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ab Freitag wird in Frankfurt richtig aufgeräumt: Es ist Cleanup in Hessens größter Stadt. Das Interesse an der Aktion ist noch größer als im vergangenen Jahr: Mehr als 7.000 Anmeldungen gab es nach Angaben der Stadt bis Ende vergangener Woche, 2.000 mehr als im Jahr zuvor. Wegen des großen Interesses wurde die Anmeldefrist verlängert.