Taxipreise steigen in Kassel – andere Städte halten Kurs

Kassel/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Kassel wird Taxifahren bald deutlich teurer. Laut der Stadt sollen die Preise dort steigen wegen der «in kurzer Zeit deutlich angestiegenen Kraftstoffpreise, die die Betriebsausgaben der örtlichen Taxibetriebe massiv erhöht haben». Ab dem 13. Juni werden in Kassel für Fahrgäste deshalb 2,80 Euro und damit 70 Cent mehr für jeden gefahrenen Kilometer fällig. Die Grundgebühr bleibt bei 4 Euro. Eine 10 Kilometer lange Taxifahrt beispielsweise wird somit künftig 7 Euro teurer.

«Mit der Anpassung der Beförderungsentgelte kommt die Stadt Kassel dem Anliegen der ortsansässigen Unternehmen nach, auf die gestiegenen Betriebskosten zu reagieren», erläuterte ein Sprecher der Stadt. Andere Großstädte wie Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden und Marburg planen hingegen aktuell keine Preiserhöhungen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt. Fulda prüft nach eigenen Angaben eine Anpassung.

Höhere Fahrpreise laut Taxiverband nicht sinnvoll

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Der Taxiverband Hessen hält höhere Preise nicht für zielführend. «Mit Preiserhöhungen gewinnen sie keine Kunden neu oder zurück», sagte der Vorsitzende des Verbands Hans-Peter Kratz.