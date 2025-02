Teamviewer will mittelfristig zweistelliges Wachstum

Göppingen (dpa/lsw) - Der Softwareanbieter Teamviewer fasst wieder Zuversicht für schnelleres Wachstum. Unternehmenschef Oliver Steil setzt dabei auf den Trend zur IT-Automation und zur Digitalisierung in der Industrie. Der Anteil von Großkunden am Umsatz soll deutlich zulegen, wie das Unternehmen mitteilte. In drei Jahren wollen die Göppinger dann beim Erlös die Milliardengrenze knacken, die Profitabilität soll sich mit den lukrativeren großen Verträgen verbessern.