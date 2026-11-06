Rückruf

Tedi ruft Schmucksets wegen erhöhter Bleiwerte zurück

Tedi ruft dreiteilige Schmucksets in Pink und Gelb zurück. Grund sind erhöhte Bleiwerte. Die Sets können in jeder Filiale umgetauscht werden.

Das Portal Lebensmittelwarnung warnt vor erhöhten Bleiwerten an einer Lötstelle der Schmucksets. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Das Portal Lebensmittelwarnung warnt vor erhöhten Bleiwerten an einer Lötstelle der Schmucksets. (Symbolbild)

Dortmund (dpa) - Wegen erhöhter Bleiwerte ruft der Händler Tedi dreiteilige Schmucksets in Pink und Gelb zurück. Produkttests hätten erhöhte Werte an einer Lötstelle am Ring nachgewiesen, heißt es auf dem Portal lebensmittelwarnung.de. Blei könne gesundheitsgefährdend sein. Von einer weiteren Verwendung der Schmucksets wird deshalb abgeraten. 

Betroffen sind die Artikelnummern 780770017610000000200 und 823540017610000000200. Die Sets wurden in allen Bundesländern vertrieben. Sie können in jeder Tedi-Filiale gegen Erstattung des Verkaufspreises von zwei Euro zurückgegeben oder gegen einen anderen Artikel umgetauscht werden.

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