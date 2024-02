Tegut legt Expansionspläne für «Teo»-Märkte auf Eis

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hatte entschieden, dass eine von der Stadt Fulda verfügte Schließung der Teo-Läden an Sonntagen rechtens sei, da es sich um Verkaufsstellen im Sinne des Ladenöffnungsgesetzes handele. Seither bleiben die meisten «Teo»-Filialen in Hessen sonntags zu - mit Ausnahme zweier Läden in Bahnhofsnähe. Weitere Teo-Filialen in Bayern und Baden-Württemberg sind nicht von dem Sonntagsöffnungsverbot betroffen. Die neue schwarz-rote Landesregierung will nun eine Ausnahmeregelung finden, damit kleine digitale Märkte hessenweit an allen Sonntagen öffnen können. Eine solche Regelung gibt es laut Handelsverband Deutschland seit Kurzem in Mecklenburg-Vorpommern als erstem Bundesland. Neben Tegut sind auch andere Anbieter mit smarten Ladenkonzepten aktiv, darunter Rewe mit der «Nahkaufbox» sowie «Tante M».