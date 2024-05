Teile fallen von Windrädern: Anlage gesperrt

Bad-König (dpa/lhe) - An einer Windkraftanlage in Bad-König (Odenwaldkreis) sind Teile von Windrädern hinabgefallen. Bei dem Vorfall am Sonntag wurde niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge fielen zwei Montageklappen sowie alle drei Spaltabdeckungen der drei Windräder zu Boden. Die Teile sind aus Kunststoff und teils mehrere Meter lang. Spaziergänger hatten die Bauteile in dem Waldbereich gemeldet. Polizei und Feuerwehr sperrten zwischenzeitlich die angrenzenden Waldwege sowie die nahe Landesstraße 3349. Die Ursache für den Defekt war zunächst unklar und soll durch Techniker ermittelt werden.