Teils drastische Einbrüche bei Zuckerrüben-Ernte
Trockenheit, Schädlinge und Pilze setzen den Bauern zu. Wie ist die Bilanz bei den Zuckerrüben?
Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Bei der diesjährigen Ernte von Zuckerrüben wird es in Hessen nach Einschätzung des Bauernverbandes teils drastische Einbrüche bei den Erträgen geben. «Vereinzelt wird es in Südhessen Totalausfälle geben. Dies ist auf Krankheiten und Trockenheit zurückzuführen», sagte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.
Unterdurchschnittliche Erträge
Insgesamt sei die Ertragslage landesweit sehr heterogen und sinke von Norden nach Süden. Aber auch in Nordhessen seien die Erträge unterdurchschnittlich, allerdings noch auskömmlich. In der Wetterau würden sie teils 40 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt liegen. Regional könne es Erträge geben, die teils über 50 Prozent unter dem normalen Durchschnitt sind, sagte die Sprecherin.
Hohe Kosten können wegen geringer Ernte nicht gedeckt werden
«Auch die Verluste im Rübenanbau tragen dazu bei, dass es Betrieben wirtschaftlich in diesem Jahr schlecht geht und die Situation sich zuspitzt», sagte die Sprecherin. «Größtes Problem sind die hohen Betriebsmittelkosten wie Diesel oder Dünger, die aufgrund der niedrigen Erntemengen und so fehlenden Einnahmen nicht gedeckt werden können.»
Schädlinge setzen Rüben zu
Bei den Gründen für die Ernteausfälle kommen viele Faktoren zusammen. «Bereits die Dürre hat zu einem schwächeren Wachstum der Rübenkörper geführt», sagte die Sprecherin. Hinzu kämen Schädlings- und Pilzbefall durch die Trockenheit aus denen Fäulnis resultiere. «Ein sehr großes Problem in Hessen ist der Befall der Schilfglasflügelzikade zusammen mit der Übertragung der Krankheiten.» Dies beeinflusse auch die Möglichkeit die Rüben zu lagern. «Gerade in Südhessen bis in die Wetterau sind die Zuckerrüben nur schlecht lagerfähig aufgrund des Krankheitsdrucks.»