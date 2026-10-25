Teils drastische Einbrüche bei Zuckerrüben-Ernte

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Bei der diesjährigen Ernte von Zuckerrüben wird es in Hessen nach Einschätzung des Bauernverbandes teils drastische Einbrüche bei den Erträgen geben. «Vereinzelt wird es in Südhessen Totalausfälle geben. Dies ist auf Krankheiten und Trockenheit zurückzuführen», sagte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Unterdurchschnittliche Erträge

Insgesamt sei die Ertragslage landesweit sehr heterogen und sinke von Norden nach Süden. Aber auch in Nordhessen seien die Erträge unterdurchschnittlich, allerdings noch auskömmlich. In der Wetterau würden sie teils 40 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt liegen. Regional könne es Erträge geben, die teils über 50 Prozent unter dem normalen Durchschnitt sind, sagte die Sprecherin.

Hohe Kosten können wegen geringer Ernte nicht gedeckt werden

«Auch die Verluste im Rübenanbau tragen dazu bei, dass es Betrieben wirtschaftlich in diesem Jahr schlecht geht und die Situation sich zuspitzt», sagte die Sprecherin. «Größtes Problem sind die hohen Betriebsmittelkosten wie Diesel oder Dünger, die aufgrund der niedrigen Erntemengen und so fehlenden Einnahmen nicht gedeckt werden können.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Schädlinge setzen Rüben zu