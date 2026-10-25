Ernte

Teils drastische Einbrüche bei Zuckerrüben-Ernte

Trockenheit, Schädlinge und Pilze setzen den Bauern zu. Wie ist die Bilanz bei den Zuckerrüben?

Bauern rechnen mit deutlich weniger Rüben. (Symbolbild) Foto: Philipp Schulze/dpa
Bauern rechnen mit deutlich weniger Rüben. (Symbolbild)

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Bei der diesjährigen Ernte von Zuckerrüben wird es in Hessen nach Einschätzung des Bauernverbandes teils drastische Einbrüche bei den Erträgen geben. «Vereinzelt wird es in Südhessen Totalausfälle geben. Dies ist auf Krankheiten und Trockenheit zurückzuführen», sagte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Unterdurchschnittliche Erträge

Insgesamt sei die Ertragslage landesweit sehr heterogen und sinke von Norden nach Süden. Aber auch in Nordhessen seien die Erträge unterdurchschnittlich, allerdings noch auskömmlich. In der Wetterau würden sie teils 40 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt liegen. Regional könne es Erträge geben, die teils über 50 Prozent unter dem normalen Durchschnitt sind, sagte die Sprecherin.

Hohe Kosten können wegen geringer Ernte nicht gedeckt werden

«Auch die Verluste im Rübenanbau tragen dazu bei, dass es Betrieben wirtschaftlich in diesem Jahr schlecht geht und die Situation sich zuspitzt», sagte die Sprecherin. «Größtes Problem sind die hohen Betriebsmittelkosten wie Diesel oder Dünger, die aufgrund der niedrigen Erntemengen und so fehlenden Einnahmen nicht gedeckt werden können.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Schädlinge setzen Rüben zu

Bei den Gründen für die Ernteausfälle kommen viele Faktoren zusammen. «Bereits die Dürre hat zu einem schwächeren Wachstum der Rübenkörper geführt», sagte die Sprecherin. Hinzu kämen Schädlings- und Pilzbefall durch die Trockenheit aus denen Fäulnis resultiere. «Ein sehr großes Problem in Hessen ist der Befall der Schilfglasflügelzikade zusammen mit der Übertragung der Krankheiten.» Dies beeinflusse auch die Möglichkeit die Rüben zu lagern. «Gerade in Südhessen bis in die Wetterau sind die Zuckerrüben nur schlecht lagerfähig aufgrund des Krankheitsdrucks.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sorge um die Ernte: Dürre und Hitze treffen Europas Bauern
Folgen der Trockenheit

Sorge um die Ernte: Dürre und Hitze treffen Europas Bauern

Staubtrockene Felder, Gluthitze: Landwirte stehen wegen Einbußen bei der Getreideernte, hoher Kosten und Futterknappheit unter Druck. In Spanien und Frankreich leiden Obst, Oliven und Gemüse.

06.08.2026

Historisch schlechte Zuckerrüben-Ernte befürchtet
Agrar

Historisch schlechte Zuckerrüben-Ernte befürchtet

Es steht nicht gut um die Zuckerrüben auf den Anbauflächen in Süddeutschland. Das dürfte auch Folgen für die Verbraucher haben.

03.08.2026

Historisch schlechte Zuckerrüben-Ernte befürchtet
Agrar

Historisch schlechte Zuckerrüben-Ernte befürchtet

Es steht nicht gut um die Zuckerrüben auf den Anbauflächen in Süddeutschland. Das dürfte auch Folgen für die Verbraucher haben.

03.08.2026

Hessens Bauern kämpfen mit Trockenheit und Kosten
Landwirtschaft

Hessens Bauern kämpfen mit Trockenheit und Kosten

Die Getreideernte in Hessen startet besonders früh in diesem Jahr. Besonders Mais, Kartoffeln und Rüben geraten nun allerdings in Stress.

18.07.2025

Krankheiten schmälern Zuckerrüben-Erträge
Agrar

Krankheiten schmälern Zuckerrüben-Erträge

Ein Insekt macht Zuckerrüben- und Gemüsebauern in Hessen und Rheinland-Pfalz das Leben schwer. Die Schilf-Glasflügelzikade überträgt Krankheiten, die zu empfindlichen Ertragseinbußen führen.

02.12.2024