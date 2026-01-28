Wetter im Südwesten

Teils Minusgrade und Regen: Pendler sollten vorsichtig sein

Minusgrade am Morgen, gefrierender Regen nicht ausgeschlossen. Autofahrer und Fußgänger sollten heute aufpassen.

Im Südwesten ist am Morgen in hohen Lagen mit Schnee zu rechnen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Im Südwesten ist am Morgen in hohen Lagen mit Schnee zu rechnen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Vorsicht am frühen Morgen für Pendler und Fußgänger: In Baden-Württemberg drohen teils glatte Straßen, bevor sich zunehmend Regen breitmacht. Nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zieht von Westen her in höheren Lagen zudem Schnee auf. Die Temperaturen gehen deutlich auseinander: Am Rhein liegen die Tiefstwerte bei plus 3 Grad, in Oberschwaben sinken sie auf minus 2 Grad. Entsprechend ist auf Nebenstraßen und Brücken besondere Vorsicht geboten.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Tagsüber Regen, abends wieder winterlich

Später bringt der Mittwoch über den Tag vor allem im Westen vielfach Regen, zwischendurch bleibt es gebietsweise aber auch mehrere Stunden trocken. Ab dem Nachmittag breitet sich von Süden her zunehmend Schneefall aus, zum Abend hin nehmen die Niederschläge weiter zu, gleichzeitig sinkt die Schneefallgrenze vom Bergland bis in mittlere Lagen ab. Zur Mittagszeit werden 0 Grad auf der Ostalb und bis zu plus 6 Grad im Breisgau erreicht, am Abend liegen die Temperaturen dann vielerorts um oder leicht unter dem Gefrierpunkt. Der Wind weht schwach aus Südwest bis West.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es stark bewölkt. Verbreitet fällt Schnee, in tieferen Lagen zeitweise auch Schneeregen, ab den mittleren Lagen ist erneut mit glatten Straßen zu rechnen und auch mit mehreren Zentimetern Neuschnee. Die Temperaturen gehen auf plus 2 Grad im mittleren Oberrheingraben und bis minus 4 Grad im Bergland zurück. Der Schneefall hält bis in den Donnerstag hinein an und lässt erst im Tagesverlauf allmählich nach.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Minusgrade und Frost: Das Wetter in Hessen
Wetterprognose

Minusgrade und Frost: Das Wetter in Hessen

Der Wochenbeginn in Hessen zeigt sich winterlich kalt. Nebel und Glätte sorgen für tückische Straßenverhältnisse. Verkehrsteilnehmer sollten besonders vorsichtig sein.

29.12.2025

Nebel, Glätte, gefrierender Regen – Südwesten muss aufpassen
Wetterbericht

Nebel, Glätte, gefrierender Regen – Südwesten muss aufpassen

Mal Sonne, mal Frost: Während im Markgräfler Land 8 Grad locken, bleibt es in Oberschwaben eisig. Warum gerade die Nächte zur gefährlichen Rutschpartie werden können.

03.12.2025

Vorsicht Glatteis: Wo Fahrer besonders aufpassen müssen
Wetter

Vorsicht Glatteis: Wo Fahrer besonders aufpassen müssen

Es wird gefährlich glatt in Baden-Württemberg: Schnee, gefrierender Regen und strenger Frost sorgen am Sonntag für Glätte. Bis Mitternacht ist die Gefahr besonders groß.

23.11.2025

Schnee, Glatteis und Frost in Hessen erwartet
Wetter

Schnee, Glatteis und Frost in Hessen erwartet

Vorsicht rutschig - in den kommenden Tagen erwartet der Wetterdienst Schnee und gefrierenden Regen in Hessen. Besonders Autofahrer sollten auf den Straßen aufpassen.

23.11.2025

Gefrierender Regen und Schnee: Autofahrer sollen aufpassen
Wetter

Gefrierender Regen und Schnee: Autofahrer sollen aufpassen

Autofenster freikratzen, warm anziehen, vorsichtig fahren. Am Wochenende wird es kalt und stellenweise glatt. Auf dem Feldberg drohen Sturmböen.

22.11.2025