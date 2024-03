Telefonbetrüger ergaunern bei Seniorin Gold in hohem Wert

Offenbach (dpa/lhe) - Telefonbetrüger haben eine Seniorin um Gold im Wert von mehreren zehntausend Euro betrogen. Die Täter gaben sich als Polizeibeamte aus. Betroffen war eine Frau aus Egelsbach im Landkreis Offenbach, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach rief einer der mindestens zwei Betrüger das Opfer am Donnerstagmittag an. Er habe sich als Polizist ausgegeben und die Frau davor gewarnt, dass eine Räuberbande sie ausspioniert habe. Sie sei angewiesen worden, ihr Vermögen in Sicherheit zu bringen und an die Polizei zu übergeben. Laut den Angaben holte die Frau ihr Gold bei der Bank ab. Währenddessen hielt der Anrufer nahezu durchgängig das Telefonat aufrecht. Am Nachmittag schließlich übergab die Seniorin das Geld einem Abholer. Dieser habe Kleidung getragen, die einer Polizeiuniform ähnelte. Nach der Übergabe entfernte er sich vom Tatort. Die Kriminalpolizei ermittelt.