Tennis-Ass Zverev soll 2027 wieder in Stuttgart aufschlagen
Die Veranstalter teilen mit, dass Alexander Zverev im kommenden Sommer wieder auf dem Weissenhof dabei sein könnte. Wie so oft spielen aber auch die French Open noch eine Rolle.
Stuttgart (dpa/lsw) - Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev soll im kommenden Jahr wieder beim Rasenturnier in Stuttgart aufschlagen. Das haben die Veranstalter der «Boss Open» in den sozialen Medien angekündigt. Das Event am Weissenhof findet vom 5. bis 13. Juni 2027 statt. Zverev hatte zuletzt die US Open und damit seinen zweiten Grand-Slam-Titel innerhalb weniger Monate gewonnen. Im Juni triumphierte er bereits bei den French Open.
Nach seinem Erfolg in Paris hatte Zverev in diesem Sommer auf einen Start in Stuttgart verzichtet. Auch in den vergangenen Jahren hing seine Teilnahme am Turnier auf dem Killesberg häufig mit seinem Abschneiden bei den French Open zusammen, da diese in den zwei Wochen direkt davor stattfinden.
Der 29-jährige Zverev hatte lange um seine ersten Grand-Slam-Titel kämpfen müssen. In Stuttgart, wo sich viele Profis jährlich auf den Rasenklassiker von Wimbledon vorbereiten, stand er zuletzt 2025 auf dem Platz - und verlor im Finale gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz.