Rasenturnier im Juni

Tennis-Ass Zverev soll 2027 wieder in Stuttgart aufschlagen

Die Veranstalter teilen mit, dass Alexander Zverev im kommenden Sommer wieder auf dem Weissenhof dabei sein könnte. Wie so oft spielen aber auch die French Open noch eine Rolle.

Könnte 2027 wieder in Stuttgart aufschlagen: Alexander Zverev. (Archivbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Könnte 2027 wieder in Stuttgart aufschlagen: Alexander Zverev. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev soll im kommenden Jahr wieder beim Rasenturnier in Stuttgart aufschlagen. Das haben die Veranstalter der «Boss Open» in den sozialen Medien angekündigt. Das Event am Weissenhof findet vom 5. bis 13. Juni 2027 statt. Zverev hatte zuletzt die US Open und damit seinen zweiten Grand-Slam-Titel innerhalb weniger Monate gewonnen. Im Juni triumphierte er bereits bei den French Open.

Nach seinem Erfolg in Paris hatte Zverev in diesem Sommer auf einen Start in Stuttgart verzichtet. Auch in den vergangenen Jahren hing seine Teilnahme am Turnier auf dem Killesberg häufig mit seinem Abschneiden bei den French Open zusammen, da diese in den zwei Wochen direkt davor stattfinden.

Der 29-jährige Zverev hatte lange um seine ersten Grand-Slam-Titel kämpfen müssen. In Stuttgart, wo sich viele Profis jährlich auf den Rasenklassiker von Wimbledon vorbereiten, stand er zuletzt 2025 auf dem Platz - und verlor im Finale gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auch Tennis-Talent Engel nicht in Stuttgart dabei
Verletzung am Ellenbogen

Auch Tennis-Talent Engel nicht in Stuttgart dabei

Das Tennis-Turnier in Stuttgart muss nicht nur auf Alexander Zverev verzichten. Auch Justin Engel kann beim Rasen-Event nicht aufschlagen.

06.06.2026

Tennis-Ass Zverev nicht in Stuttgart dabei
Turnier

Tennis-Ass Zverev nicht in Stuttgart dabei

Stuttgart muss auf Zverev verzichten, doch gleich vier Deutsche rücken ins Rampenlicht. Wer jetzt beim Rasenturnier als Favorit gilt und warum das Starterfeld überrascht.

05.06.2026

Turnier in Paris

Tennisprofi Alexander Zverev erreicht Finale der French Open

05.06.2026

Vor French Open: Zverev sagt für Turnier in Hamburg ab
Konzentration auf Paris

Vor French Open: Zverev sagt für Turnier in Hamburg ab

Alexander Zverev legt vor den French Open eine Pause ein. In seiner Geburtsstadt geht er nicht an den Start.

15.05.2026

ATP-Tour

«Nicht bereit» - Tennisstar Zverev sagt für Stuttgart ab

Alexander Zverev sollte beim Rasenturnier in Stuttgart die Attraktion werden. Doch wie im Vorjahr sagt der beste deutsche Tennisspieler ab.

11.06.2024