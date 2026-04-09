Tennisstar Sabalenka sagt für Stuttgart ab

Stuttgart (dpa/lsw) - Das WTA-Tennis-Turnier in Stuttgart muss kurzfristig ohne Topstar Aryna Sabalenka auskommen. Die belarussische Weltranglisten-Erste habe verletzungsbedingt ihre Teilnahme am Sandplatz-Event in der kommenden Woche abgesagt, teilten die Veranstalter mit. Sabalenka sollte das hochkarätig besetzte Teilnehmerinnenfeld anführen.

Die 27-Jährige hatte sich mit ihren Titeln bei den WTA-1000er-Events in Indian Wells und Miami in den vergangenen Wochen in starker Form gezeigt. In Stuttgart hat Sabalenka noch eine Rechnung offen. Sie stand bei ihren fünf Teilnahmen zwar viermal im Endspiel, gewann aber noch nie den Titel. 2025 verlor sie im Endspiel gegen die Lettin Jelena Ostapenko.

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