Sandplatz-Turnier

Tennisstar Sabalenka sagt für Stuttgart ab

Das Stuttgarter Tennisturnier verliert eine Attraktion: Aryna Sabalenka als Nummer eins der Welt sagt ab. Hochklassig bleibt das Teilnehmerinnenfeld dennoch.

Wieder kein Titel in Stuttgart: Aryna Sabalenka sagte ihre Teilnahme ab. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Wieder kein Titel in Stuttgart: Aryna Sabalenka sagte ihre Teilnahme ab. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Das WTA-Tennis-Turnier in Stuttgart muss kurzfristig ohne Topstar Aryna Sabalenka auskommen. Die belarussische Weltranglisten-Erste habe verletzungsbedingt ihre Teilnahme am Sandplatz-Event in der kommenden Woche abgesagt, teilten die Veranstalter mit. Sabalenka sollte das hochkarätig besetzte Teilnehmerinnenfeld anführen. 

Die 27-Jährige hatte sich mit ihren Titeln bei den WTA-1000er-Events in Indian Wells und Miami in den vergangenen Wochen in starker Form gezeigt. In Stuttgart hat Sabalenka noch eine Rechnung offen. Sie stand bei ihren fünf Teilnahmen zwar viermal im Endspiel, gewann aber noch nie den Titel. 2025 verlor sie im Endspiel gegen die Lettin Jelena Ostapenko.

 

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Drei der Top Vier treten an

Top-Favoritin in Stuttgart ist nun die Weltranglisten-Zweite Jelena Rybakina aus Kasachstan. Auch die Nummer drei und vier der Welt haben gemeldet: Coco Gauff aus den USA und Iga Swiatek aus Polen. Am Montag geht das Turnier los. Das Endspiel steigt am 19. April.

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