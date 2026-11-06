Ticket-Ärger bei Hoffenheims Heimspielen

Sinsheim (dpa) - Wegen hoher Ticketpreise sorgt die TSG 1899 Hoffenheim vor ihrem nächsten Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Schalke 04 erneut für Unmut in der Fanszene. Interessierte Zuschauer zahlen innerhalb der gleichen Kategorie am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) gegen Schalke 90 Euro - gegen die SV Elversberg im Januar waren es nur 25 Euro. Dabei handelt es sich bei beiden Gegnern um Aufsteiger.

Kritik vom FC Schalke 04

Schalkes Fankultur-Direktor Sebastian Buntkirchen kritisierte bei Sky die Preispolitik der Kraichgauer: «Sie wissen: Schalke kommt mit vielen Fans, also hinterlegen wir höhere Ticketpreise, weil wir wissen, dass sie von Schalkern gekauft werden. Das ist eine Entwicklung, die wir sehr kritisch sehen.» Den Gästen stehen in der 30.150 Zuschauer fassenden Arena offiziell rund 3.000 Eintrittskarten im Gästeblock zu. Erwartet werden aber bis zu 11. 000 Anhänger aus Gelsenkirchen.

«Bei besonders nachgefragten Spielen gibt es entsprechend auch höherpreisige Ticketkategorien. Gleichzeitig bieten wir selbst bei diesen Begegnungen Sitzplätze bereits ab 29 Euro für Erwachsene und 18 Euro für Kinder an», teilte die TSG auf dpa-Anfrage mit. «Unsere differenzierte Preisgestaltung ermöglicht es uns, über die gesamte Saison hinweg attraktive Angebote insbesondere für Familien, Vereine und Schulen zu schaffen und unsere Dauerkarten langfristig preislich stabil zu halten.»

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Topspiele gegen Schalke und HSV

Als Topspiele galten bisher neben der Begegnung gegen Schalke die Partien gegen Bayern München, Borussia Dortmund, den VfB Stuttgart und den Hamburger SV. Voraussichtlich gehöre auch das Rückrundenspiel gegen Eintracht Frankfurt dazu. Alles Clubs mit einer großen, reisefreudigen Anhängerschaft.

Schon gegen den HSV hatten sich dessen Fans in den sozialen Medien über Abzocke beschwert. Die Hoffenheimer gehören zu den wenigen Fußball-Erstligisten, die darum kämpfen müssen, ihr Stadion regelmäßig zu füllen. In der vergangenen Saison kamen im Schnitt knapp 25.000 Fans. Bei Partien mit großem gegnerischem Fanandrang übernehmen die Gäste auch schon mal die akustische Übermacht.

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