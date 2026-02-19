Tiere

Tierschützer geben nicht auf: Weitere Klage wegen Wolf

Die Jäger sind zwar schon unterwegs. Aber die Naturschutzinitiative kämpft weiter und bringt sogar den Europäischen Gerichtshof ins Spiel. Was sie mit ihrer Klage erreichen will.

Die Naturschutzinitiative will im Streit um den Wolf im Nordschwarzwald den Europäischen Gerichtshof einschalten.(Symboldbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Die Naturschutzinitiative will im Streit um den Wolf im Nordschwarzwald den Europäischen Gerichtshof einschalten.(Symboldbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Wolf auf der Hornisgrinde ist zwar nach längerem Rechtsstreit offiziell zum Abschuss freigegeben. Aufgeben wollen die unterlegenen Tierschützer aber noch lange nicht. Nach der Niederlage in den ersten beiden Instanzen will die Naturschutzinitiative weiter klagen. Sie strebt den Weg zum Europäischen Gerichtshof an, wie sie angekündigt hat. Sie will klären lassen, ob der Wolf im Nordschwarzwald erlegt werden darf, nur weil er sich zu oft den Menschen genähert haben soll.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Erhaltungszustand einer bedrohten Tierart sollte von den Gerichten nach dem übergeordneten EU-Recht beurteilt werden, teilte die Naturschutzinitiative (NI) mit. «Dies ist hier nicht der Fall», sagte Wolfgang Epple, Biologe und Wissenschaftlicher Beirat der NI. «Daher werden wir den Weg über das Verwaltungsgericht Stuttgart, den Verwaltungsgerichtshof in Mannheim bis zum Bundesverwaltungsgericht gehen.»

Kläger erwarten einen langen Weg

Es werde bei den Gerichten beantragt, den Fall unmittelbar dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen. «Dies wird ein langer Weg, dieser ist aber notwendig, um dem Natur- und Artenschutz zu seinem Recht zu verhelfen», sagte Epple weiter. 

Fraglich ist aber, ob ausreichend Zeit für diesen langen Weg bleibt. Denn nach aktuellem Stand darf der zutrauliche Wolf auf der Hornisgrinde bis zum 10. März getötet werden. Das hat der Verwaltungsgerichtshof (VGH) am vergangenen Montag in zweiter Instanz entschieden und erklärt, die Beschlüsse in zwei Eilverfahren seien unanfechtbar. Professionelle Jäger sind im Auftrag des Landes bereits unterwegs.

Ausnahmeerlaubnis wegen Wolfstourismus

Wölfe sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz eigentlich streng geschützt. Es ist demzufolge verboten, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Nur im Einzelfall sind Ausnahmen von diesen Verboten möglich.

Das Umweltministerium hatte den Abschuss im Januar genehmigt und damit begründet, dass sich «GW2672m» mehrfach Hunden und damit auch Menschen genähert habe. Seit Anfang 2024 seien mehr als 180 Sichtungen des Hornisgrinde-Wolfs gemeldet worden, heißt es in der Ausnahmegenehmigung.

Emotionale Debatte

Über das Thema wird im Südwesten breit diskutiert. In Petitionen sammelten Wolfsfreunde wie -gegner Unterschriften. Sogar eine Mahnwache gegen den Abschuss wurde geplant. Die große Emotionalität in der Debatte habe ihn überrascht, sagte Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne).

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Neue Schilder warnen: «Wolfstourismus schadet dem Wolf»
Tiere

Neue Schilder warnen: «Wolfstourismus schadet dem Wolf»

Bis Mitte Februar entscheidet ein Gericht: Darf der «Hornisgrinde-Wolf» gejagt und erlegt werden – oder bleibt er verschont? Neue Warnschilder sollen Waldbesucher schon vorher sensibilisieren.

11.02.2026

Gericht bremst ab: Wolf darf vorerst nicht erlegt werden
Tiere

Gericht bremst ab: Wolf darf vorerst nicht erlegt werden

Im Streit mit Naturschützern um Wohl und Wehe eines arg zugänglichen Wolfs sollten Jäger im Schwarzwald vollendete Tatsachen schaffen. Nun kommt ihnen eine weitere Gerichtsentscheidung dazwischen.

09.02.2026

Gericht bremst ab: Wolf darf vorerst nicht erlegt werden
Tiere

Gericht bremst ab: Wolf darf vorerst nicht erlegt werden

Im Streit mit Naturschützern um Wohl und Wehe eines arg zugänglichen Wolfs sollten Jäger im Schwarzwald vollendete Tatsachen schaffen. Nun kommt ihnen eine weitere Gerichtsentscheidung dazwischen.

09.02.2026

Kann der Wolf-Abschuss noch verhindert werden?
Tiere

Kann der Wolf-Abschuss noch verhindert werden?

Naturschützer kämpfen jetzt vor Gericht um das Leben von Wolf GW2672m. Wie ein Verein argumentiert und welchen rechtlichen Verstoß er sieht.

29.01.2026

Klage gegen Wolf-Abschusserlaubnis
Tiere

Klage gegen Wolf-Abschusserlaubnis

Ein Wolf kommt Hunden und Menschen zu nah – reicht das für eine Abschusserlaubnis? Die Naturschutzinitiative sieht darin einen Verstoß gegen EU-Recht.

28.01.2026