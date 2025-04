Tierschutzverstöße bleiben auf ähnlichem Niveau

Wiesbaden (dpa/lhe) - Verwahrloste und vernachlässigte Haustiere oder Gewalttaten an Nutztieren: 540 Straftaten nach dem Tierschutzgesetz sind im Jahr 2024 in Hessen registriert worden. «Im Jahr 2023 bewegte sich die Zahl der erfassten Fälle mit 524 auf einem ähnlichen Niveau», erklärte das Hessische Landeskriminalamt (LKA) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Damit stiegen die Zahlen zum zweiten Mal in Folge, 2022 wurden noch 475 Taten in der polizeilichen Kriminalstatistik registriert.