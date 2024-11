Tod eines Deutschen: Ermittler auf Mallorca sagt aus

Madrid (dpa) - Im Prozess gegen zwei Spanier wegen des Todes eines deutschen Urlaubers auf der Ferieninsel Mallorca im Oktober 2022 hat Ángel Ruiz, der Chef der Mordkommission bei der Nationalpolizei, am zweiten Verhandlungstag als Zeuge die Ergebnisse seiner monatelangen Ermittlungen geschildert. Laut Ruiz hatte ein Augenzeuge ausgesagt, dass der 20-jährige Deutsche aus einem Lieferwagen am späten Abend des 8. Oktober 2022 auf einer Autobahn nahe der Inselhauptstadt Palma wie «ein Sack Kartoffeln» aus einem Lieferwagen gefallen sei. Das berichtete ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vom Gericht in der Inselhauptstadt Palma.