Polizeieinsatz in Wiesloch

Tod von Psychiatriepatient: Das ist die Ursache

Ein Psychiatriepatient stirbt im Mai in Wiesloch, nachdem Polizisten bei der Fixierung geholfen haben. Nun steht die Todesursache fest. Gegen wen ermittelt wird.

Ein Patient im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden ist im Mai bei einer Fixierung durch Polizisten gestorben. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Patient im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden ist im Mai bei einer Fixierung durch Polizisten gestorben. (Archivbild)

Wiesloch (dpa/lsw) - Ein halbes Jahr, nachdem ein 34 Jahre alter Psychiatriepatient in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) während einer Fixierung durch Polizisten kollabiert und gestorben ist, steht die Todesursache fest: Der Mann sei an einem «lagebedingten Erstickungstod» gestorben, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Heidelberg. «Der Patient lag hierbei in Rückenlage.» Zuvor hatten der «Mannheimer Morgen» und die «Rhein-Neckar-Zeitung» berichtet.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt laut dem Sprecher gegen fünf Polizeibeamte sowie acht Mitglieder des Pflegepersonals und ein Mitglied des ärztlichen Personals wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Ob die Erkenntnisse zur Todesursache den Verdacht erhärten oder nicht, dazu äußerte sich die Staatsanwaltschaft zunächst nicht.

Patient soll sich aggressiv verhalten haben

Der Mann war Mitte Mai gestorben. Damals hatten die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mitgeteilt, dass der Patient sich im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch bei Heidelberg aggressiv verhalten habe. Mehrere Pflegekräfte sowie die Stationsärztin hätten versucht, den Mann zu beruhigen und zu fixieren. 

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Der Patient habe sich mit großer Kraft dagegen gewehrt, sodass Kräfte des Polizeireviers Wiesloch zur Unterstützung angefordert worden seien. Nach dem Eintreffen der Beamtinnen und Beamten sei zur Unterstützung des Pflegepersonals «unmittelbarer Zwang mit dem Ziel der Fixierung des Patienten angewendet» worden. 

Mann war freiwillig in der Psychiatrie

Dagegen habe sich der Patient heftig gewehrt, hieß es. «Im Rahmen der Fixierung kollabierte der Patient und er wurde reanimationspflichtig.» Trotz sofortiger ärztlicher Hilfe sei sein Tod festgestellt worden. Der Mann war demnach seit mehreren Wochen freiwillig in dem Zentrum untergebracht gewesen. Zum Grund der Unterbringung wollte sich der Sprecher der Staatsanwaltschaft nicht äußern. 

Der Vorfall erinnert an einen Fall aus dem Mai 2022: Damals war ein psychisch kranker 47-Jähriger in der Mannheimer Innenstadt bei einem gewaltsamen Einsatz von zwei Polizisten zusammengebrochen und im Krankenhaus gestorben. Das Landgericht Mannheim entschied 2024: Das Vorgehen der beiden angeklagten Polizisten war im Wesentlichen gerechtfertigt. Es sprach einen Beamten damals frei, dessen Kollege wurde zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt.

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