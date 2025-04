Tödliche Mischung: So viele Drogentote wie lange nicht mehr

Stuttgart (dpa/lsw) - Sie werden per Mausklick bestellt und mit der Post in kleinen bunten Tütchen verschickt. Hier als vermeintliches Badesalz, dort vielleicht als Kräutermischung. Harmlos sehen die Sendungen aus, sie erinnern eher an das Sortiment im Drogeriemarkt als an hochgefährliche Drogen.