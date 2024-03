Tödliche Schüsse: Tatverdächtiger weiter auf der Flucht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nachdem in der Nacht auf Dienstag ein Gast in einer Frankfurter Gaststätte erschossen wurde, ist der Tatverdächtige weiterhin auf der Flucht. Wie die Polizei am Mittwochmorgen bestätigte, läuft die Fahndung nach dem 40-jährigen Mann noch immer. Dieser könne bewaffnet sein und es solle nicht an ihn herangetreten werden, wurde gewarnt.