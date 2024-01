Tödlicher Arbeitsunfall: Traktor erfasst 64-Jährigen

Mörlenbach (dpa/lhe) - Ein 64-Jähriger ist in Mörlenbach (Landkreis Bergstraße) von einem Traktor erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann habe den Trecker nach ersten Erkenntnissen am Freitag auf einem leicht abschüssigen Feld geparkt, um Holz abzuladen, teilte die Polizei mit. Aus bislang unbekannter Ursache sei das Fahrzeug umgekippt und habe ihn erfasst. Der 64-Jährige wurde laut Mitteilung dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Auch die Abteilung Arbeitsschutz im Regierungspräsidium Darmstadt wurde informiert.