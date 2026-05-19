Auf Firmengelände

Tödlicher Unfall auf Firmengelände – Kollege von Lkw erfasst

Ein 67-Jähriger fährt auf einem Firmengelände in Rottenburg los - und erfasst nach ersten Erkenntnissen seinen Kollegen. Für den kommt jede Hilfe zu spät. Was bisher bekannt ist.

Ein 67-Jähriger erfasst auf einem Firmengelände in Rottenburg einen Kollegen mit dem Lastwagen - der 57-Jährige stirbt noch vor Ort. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Ein 67-Jähriger erfasst auf einem Firmengelände in Rottenburg einen Kollegen mit dem Lastwagen - der 57-Jährige stirbt noch vor Ort. (Symbolbild)

Rottenburg (dpa/lsw) - Bei einem tödlichen Arbeitsunfall in Rottenburg im Landkreis Tübingen hat ein 67-Jähriger nach Polizeiangaben seinen Kollegen mit einem Lastwagen erfasst. Demnach war der Mann ersten Ermittlungen zufolge rückwärts auf ein Firmengelände gefahren. Als er anschließend wieder vorwärts losfuhr, erfasste er den 57-Jährigen, der vor dem Lastwagen vorbeilief. Der Mann erlitt schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.

Ein Gutachter sei eingeschaltet worden, die Ermittlungen habe die Verkehrspolizei Tübingen übernommen, hieß es weiter. Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren nach dem Unfall am Montagnachmittag auch Kräfte der Psychosozialen Notfallversorgung im Einsatz.

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