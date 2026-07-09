Tödlicher Unfall auf Standstreifen der A3
Ein Wohnmobil gerät plötzlich auf den Standstreifen. Dort steht ein Kleinwagen, in dem zwei Frauen sitzen. Es kommt zur Kollision.
Limburg (dpa) - Eine junge Frau in einem Kleinwagen ist bei einem schweren Unfall auf dem Standstreifen der A3 tödlich verunglückt. Eine zweite Frau aus dem Fahrzeug wurde schwer verletzt. Ein Wohnmobil sei am späten Nachmittag auf das Auto geprallt, das dort wahrscheinlich wegen einer Panne stand, teilte die Polizei mit. Der Kleinwagen wurde dann vor dem Wohnmobil hergeschoben - nach links über alle drei Fahrspuren bis zur Mittelbetonwand.
Viele Ersthelfer kümmerten sich laut Polizei um die Unfallbeteiligten, bis die Rettungskräfte eintrafen. Eine der beiden Frauen sei noch am Unfallort gestorben. Ihre Mitfahrerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Wohnmobilfahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.
Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der aus NRW stammende Wohnmobilfahrer kurz hinter der Anschlussstelle Limburg-Süd von der Mittelspur unvermittelt nach rechts auf die Standspur geraten, hatte zweimal die Außenschutzplanke touchiert und war dann mit der Front gegen den Kleinwagen geprallt.
Die Unfallursache wird noch ermittelt. Die Autobahn war zwischen Limburg-Süd und Bad Camberg über fünf Stunden lang voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Süden staute sich zeitweise auf mehr als zehn Kilometern.