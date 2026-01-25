Tödlicher Unfall bei Arbeiten an Stromgenerator
Rettungshubschrauber im Einsatz: Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es einen Arbeitsunfall. Die Hintergründe sind weiterhin unklar.
Zuzenhausen (dpa/lsw) - Bei Arbeiten an einem Stromgenerator ist es in Zuzenhausen (Rhein-Neckar-Kreis) zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 27-Jähriger wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen und starb dort Stunden später, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Wie es genau es zu dem Unfall am Samstagmorgen kam, ist bislang unklar.