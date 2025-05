Tödlicher Unfall bei Stockstadt - zwei Verletzte

Stockstadt am Rhein (dpa/lhe) - Bei einem Autounfall im Kreis Groß-Gerau sind zwei Menschen gestorben. Nach bisherigem Ermittlungsstand prallte ein 82 Jahre alter Autofahrer bei Stockstadt mit zwei anderen Wagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann und seine 80 Jahre alte Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen.