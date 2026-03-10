Tödlicher Unfall: Mann wird in Bahnhof von Zug überrollt

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Mann ist im Karlsruher Hauptbahnhof von einem Güterzug überrollt und tödlich verletzt worden. Der 65-Jährige war in der Nacht vom Bahnsteig auf die Gleise gestürzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Trotz einer Notbremsung und eines lauten Pfeifsignals erfasste der Zug demnach den Mann, der noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag.