Tödlicher Unfall: Zug erfasst zwei Menschen an Bahnhof

Langenselbold (dpa/lhe) - Ein Schnellzug hat am Bahnhof in Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis) zwei Menschen erfasst und tödlich verletzt. Beide waren am Freitagabend im Gleisbereich unterwegs gewesen, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie wurden demnach von einem ICE erfasst und starben noch an der Unfallstelle. Genauere Angaben zu den Toten und dem Unfallhergang machte der Sprecher zunächst nicht.