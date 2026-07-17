Tödlicher Verkehrsunfall - zwei Autos kollidieren

Fulda (dpa/lhe) - Eine 50 Jahre alte Frau ist am Nachmittag bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 84 in Osthessen ums Leben gekommen. Sie sei noch an der Unfallstelle zwischen Rasdorf und Neuwirtshaus gestorben, wie die Polizei in Fulda mitteilte. Der andere Fahrer, ein 26-Jähriger, sei nicht so schwer verletzt worden, hieß es.