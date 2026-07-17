Landkreis Fulda

Tödlicher Verkehrsunfall - zwei Autos kollidieren

Warum auf der Bundesstraße 84 in Osthessen zwei Autos ineinander fahren, ist unklar. Die Folgen sind schlimm.

Ein Mensch kam bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Osthessen ums Leben. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Mensch kam bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Osthessen ums Leben. (Symbolbild)

Fulda (dpa/lhe) - Eine 50 Jahre alte Frau ist am Nachmittag bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 84 in Osthessen ums Leben gekommen. Sie sei noch an der Unfallstelle zwischen Rasdorf und Neuwirtshaus gestorben, wie die Polizei in Fulda mitteilte. Der andere Fahrer, ein 26-Jähriger, sei nicht so schwer verletzt worden, hieß es. 

Die beiden Pkw waren am Nachmittag frontal ineinander gefahren. Die Unfallursache war zunächst unklar, die Polizei befragte dazu Zeugen, auch ein Gutachter wurde hinzugezogen. Die Bundesstraße musste gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet.

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