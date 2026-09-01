Tödlicher Zusammenstoß auf Kreisstraße
In einer Linkskurve kracht ein Wagen frontal in den Gegenverkehr. Der junge Fahrer überlebt den Zusammenstoß nicht.
Weissach im Tal (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß zweier Autos in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) ist ein 20 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Sein Wagen war nach Polizeiangaben in einer Linkskurve mit dem entgegenkommenden Auto eines 34-Jährigen zusammengestoßen. Der 20-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen.