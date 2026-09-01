Junger Fahrer stirbt

Tödlicher Zusammenstoß auf Kreisstraße

In einer Linkskurve kracht ein Wagen frontal in den Gegenverkehr. Der junge Fahrer überlebt den Zusammenstoß nicht.

Ein 20 Jahre alter Fahrer wird in seinem Wagen eingeklemmt und stirbt noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Ein 20 Jahre alter Fahrer wird in seinem Wagen eingeklemmt und stirbt noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Weissach im Tal (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß zweier Autos in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) ist ein 20 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Sein Wagen war nach Polizeiangaben in einer Linkskurve mit dem entgegenkommenden Auto eines 34-Jährigen zusammengestoßen. Der 20-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

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