Tokio Hotel feiern Auftakt ihrer Europatournee

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Sie machten zuletzt vor allem Schlagzeilen mit ihrer Netflix-Serie, dem Dating-Leben und Halloween-Kostümen. Dass sie sich aber auch als erfolgreiche Musikband versteht und locker die Hallen füllen kann, will die Band Tokio Hotel in den kommenden Wochen auf einer Europatournee beweisen. Fast genau 20 Jahre nach dem Erfolg ihrer Debütsingle «Durch den Monsun» in den deutschen Singlecharts feierten die beiden Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing in Ludwigsburg den umjubelten Tour-Auftakt.