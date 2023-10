Deutscher Buchpreis geht an Österreicher Tonio Schachinger

Frankfurt/Main (dpa) - Der österreichische Autor Tonio Schachinger erhält für seinen Roman «Echtzeitalter» den Deutschen Buchpreis 2023. Das gab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Montag in Frankfurt am Main bekannt. Bereits vor vier Jahren stand Schachinger, mit seinem Debüt «Nicht wie ihr» auf der Shortlist für den renommierten Literaturpreis.