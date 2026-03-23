Unfall

Tonnenschwere Wand stürzt auf Bauarbeiter

In Blaubeuren entsteht ein Fertighaus. Wände werden aufgestellt. Doch ein tonnenschweres Element kippt - und begräbt einen Mann.

In Blaubeuren ist eine tonnenschwere Fertighauswand auf einen Arbeiter gestürzt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
In Blaubeuren ist eine tonnenschwere Fertighauswand auf einen Arbeiter gestürzt. (Symbolbild)

Blaubeuren (dpa/lsw) - Ein Arbeiter ist in Blaubeuren unter einer tonnenschweren Wand begraben worden und hat wohl Glück im Unglück gehabt: Polizeiangaben zufolge waren die Verletzungen des 42-Jährigen nicht schwerwiegend, aber er kam ins Krankenhaus. Andere Arbeiter waren ihm zu Hilfe geeilt. Ob und wie genau sie ihn unter der 2,3 Tonnen schweren Seitenwand hervorzogen, konnte ein Polizeisprecher nicht angeben. 

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Die Arbeiter hatten am Morgen beim Bau eines Fertighauses Fertigteilwände aufgestellt. Eine davon kippte. Ersten Erkenntnissen zufolge war wohl eine Teleskop-Metallstrebe an der Innenseite der Wand nicht richtig montiert. Die Polizei prüft den genauen Hergang.

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