Tonnenschwerer Magnet an Mainzer Uni angekommen

Mainz (dpa/lrs) - Nach jahrelanger Vorarbeit ist ein tonnenschwerer Magnet für ein komplexes Experiment am Institut für Kernphysik der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität angekommen. Der 21 Tonnen schwere Magnet wurde in Frankreich hergestellt und traf mit einem Schwertransport am Donnerstagabend am Institut für Kernphysik ein. Am Freitagmorgen wurde die noch von einer Schutzhülle umfasste, supraleitende Magnetspule mit einem Durchmesser von vier Metern mit einem Kran durch das geöffnete Dach eines Institutsgebäudes gehievt.