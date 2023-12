Tonnenweise Kokain geschmuggelt: Urteil in Limburg erwartet

Limburg (dpa/lhe) - Nach neun Monaten Prozessdauer wird am Montag (11.00) in Limburg das Urteil gegen zwei mutmaßliche Drogenhändler erwartet. Insgesamt sollen die Angeklagten über vier Tonnen Kokain aus Südamerika nach Europa gebracht haben, vor allem nach Deutschland, Belgien und in die Niederlande. Ihnen wird vor dem Landgericht vorgeworfen, in unterschiedlicher Tatbeteiligung als Mitglieder einer kriminellen Vereinigung gehandelt zu haben.