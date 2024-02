Toppmöller genervt: «Sind keine Spitzenmannschaft»

Köln (dpa) - Dino Toppmöller war mächtig angefressen. «Wir machen immer diese einfachen Fehler. Aus dem Grund sind wir auch noch keine Spitzenmannschaft», sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt nach dem 0:2 beim 1. FC Köln mit zwei Frankfurter Platzverweisen. Mit einem ergebnistechnisch gelungenen Rückrunden-Start hatten sich die Hessen an die Champions-League-Plätze herangepirscht, die verdiente Niederlage beim Abstiegskandidaten stoppte die Aufholjagd auf ernüchterndste Art und Weise.

«Wir müssen uns an die eigene Nase fassen», sagte der 43-Jährige, der mit Kritik nicht sparte. Die erste Halbzeit sei «fußballerisch sehr, sehr dünn» gewesen, die Gelb-Rote Karte gegen Niels Nkounkou «leider dämlich», der Fehler von Hrvoje Smolcic vor dem 0:2 «unerklärlich» und Gelb-Rot gegen Tuta «auch berechtigt». Vor allem, so Toppmöller, «nerven mich diese permanenten, einfachen Ballverluste. So kannst du kein Spiel gewinnen.»