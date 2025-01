Toppmöller vermeidet Aussage zu Marmoush-Nachfolge

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller hält sich mit Blick auf einen möglichen Nachfolger von Stürmer Omar Marmoush bedeckt. «Bezüglich Nachfolgern möchte ich jetzt erst mal gar nichts zu sagen - auch nicht, welches Profil am besten passt», äußerte Toppmöller vor dem Heimspiel des Fußball-Bundesligisten in der Europa League gegen Ferencváros Budapest am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL und RTL+).