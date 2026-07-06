«Toptransfer»: Eintracht-Frauen holen Bennison
Die Eintracht-Frauen haben so manche Leistungsträgerin verloren. Nun kommt eine Schwedin mit beeindruckender Vita.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt hat die schwedische Fußball-Nationalspielerin Hanna Bennison von Real Madrid verpflichtet. Die 23-jährige Mittelfeldakteurin erhält nach Angaben des Bundesligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. «Hanna ist für uns als Club ein absoluter Toptransfer», sagte Sportdirektorin Babett Peter.
Mit 15 schon in der Königsklasse
Bennison bringt trotz ihres jungen Alters bereits viel Erfahrung mit: Die 60-fache Nationalspielerin trug schon das Trikot des FC Everton und von Juventus Turin. Mit 15 debütierte sie in der Champions League, mit 17 im A-Nationalteam. Sie gehörte auch zum schwedischen Aufgebot, das 2021 Olympia-Silber gewann und 2023 WM-Bronze.
Die Eintracht hatte im Mittelfeld unter anderem DFB-Auswahlspielerin Elisa Senß verloren, die zu Bennisons Ex-Club Madrid wechselte.