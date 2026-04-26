2. Fußball-Bundesliga

Tor und offene Pläne: Schleuseners Abschiedstournee beim KSC

Fabian Schleusener verlässt den KSC - aber wohin? Was der Routinier über seine Zukunft verrät und warum seine Tochter beim Abschied besonders profitiert.

Auf Abschiedstournee: Fabian Schleusener (r) verlässt den KSC. Foto: Uli Deck/dpa
Auf Abschiedstournee: Fabian Schleusener (r) verlässt den KSC.

Karlsruhe (dpa) - Mit rosafarbenen Bändchen am Arm war Fabian Schleusener vom Karlsruher SC als einziger Torschütze seiner Mannschaft der gefragteste Mann des Spiels. Erst vor wenigen Tagen hatte er erklärt, den Club zu verlassen. Nun erhielt der Stürmer von den KSC-Fans modische Accessoires und beantwortete alle Fragen der Reporter geduldig. Über die Präsente dürfte sich Schleuseners Tochter Bella aber mehr freuen als der Papa, dessen Stimmung nach dem 1:3 gegen Hannover 96 ohnehin etwas gedämpft war. «Sie bekommt mehr Abschiedsgeschenke als ich», sagte er. Neidisch sei er nicht.

Es war Schleuseners erster Auftritt im Wildparkstadion nach der Bekanntgabe seines Weggangs. Sein zehntes Saisontor, mit dem er die Hannoveraner Führung zunächst egalisiert hatte (44.), machte den Nachmittag für ihn dennoch nicht rund. Der Treffer sei «vielleicht noch mal ein bisschen emotionaler» gewesen, gab Schleusener aber zu.

Gutes Heimspiel - trotz Niederlage

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Gegentore in der Schlussphase ärgerten den Routinier jedoch gewaltig. «Ich hatte das Gefühl, dass wir ein wirklich gutes Heimspiel gemacht haben. Es ist bitter. Man schämt sich fast, bei einem 1:3 von einem guten Heimspiel zu sprechen», sagte der 34-Jährige und versuchte, den Blick direkt wieder nach vorn zu richten. 

Einerseits wolle er sich in den letzten Spielen so präsentieren, wie ihn die Fans in den vergangenen sechs Jahren kennengelernt hätten. Andererseits sei noch unklar, wie es ab Sommer weitergehe, meinte Schleusener. «Ich freue mich auf das, was kommt. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Das ist auch mal ein aufregendes Gefühl.»

Nur eine mögliche Station wird ausgeschlossen

Klar ist nur: Aufhören ist keine Option. «Ich bin topfit, torgefährlich und habe wahrscheinlich eine meiner besten Zweitligasaisons gespielt», sagte Schleusener. 

Ein Wechsel ins Ausland schließt er nicht kategorisch aus, von einem Abenteuer nimmt er dennoch Abstand. Denn ein Wiedersehen mit Marco Thiede, der unter der Woche zu Besuch im Wildpark war und in der zweiten Liga Griechenlands seine Karriere ausklingen lässt, plant Schleusener nicht. «Es ist spannend, was da für Ideen aufkommen. Ich werde mich mit meinem Berater zusammensetzen. Ich bin mir sicher, dass der eine oder andere Sportdirektor Ideen hat», so Schleusener.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Karlsruher SC im Niemandsland: Eichner will kein Austrudeln
2. Fußball-Bundesliga

Karlsruher SC im Niemandsland: Eichner will kein Austrudeln

Der KSC kann im Saisonendspurt der 2. Liga noch zum Faktor im Aufstiegsrennen werden - allerdings nur als Gegner der Top-Teams. Für den Club selbst geht es um einen versöhnlichen Abschluss.

23.04.2026

Schleusener verlässt Karlsruher SC nach der Saison
2. Fußball-Bundesliga

Schleusener verlässt Karlsruher SC nach der Saison

Torjäger Fabian Schleusener sucht nach fünf Jahren beim KSC eine neue Herausforderung. Der 34 Jahre alte Stürmer erklärt auch, warum er seine Zukunft nicht beim badischen Zweitligisten sieht.

22.04.2026

Von Ruhe keine Spur: Kurswechsel verunsichert KSC-Profis
2. Fußball-Bundesliga

Von Ruhe keine Spur: Kurswechsel verunsichert KSC-Profis

Fans starten eine Petition, Spieler lassen ihre Zukunft offen: Warum der Abschied von Trainer Christian Eichner beim KSC mehr auslöst als nur sportliche Fragen.

12.04.2026

Offensives Quartett: Fukuda soll KSC-Sturm verstärken
2. Fußball-Bundesliga

Offensives Quartett: Fukuda soll KSC-Sturm verstärken

Ein Japaner mit Bundesliga-Erfahrung schlägt im Wildpark auf. Auch Routinier Schleusener sammelt wieder Pluspunkte. Am Samstag geht's für die Karlsruher gegen Braunschweig.

21.08.2025

KSC-Vertrag von Schleusener verlängert sich automatisch
2. Fußball-Bundesliga

KSC-Vertrag von Schleusener verlängert sich automatisch

KSC-Trainer Christian Eichner kann weiter mit Stürmer Fabian Schleusener planen.

21.02.2025