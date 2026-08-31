Deutsche Eishockey Liga

Torhüter der Adler Mannheim wird Deutscher

Jake Hildebrand hat nun einen deutschen Pass. Damit fällt der Torhüter nicht unter das Ausländerkontingent.

Jake Hildebrand spielte vor seinem Wechsel zu den Adler Mannheim für die Eisbären Berlin. Foto: Marius Becker/dpa
Jake Hildebrand spielte vor seinem Wechsel zu den Adler Mannheim für die Eisbären Berlin.

Mannheim (dpa/lsw) - Der gebürtige amerikanische Torhüter Jake Hildebrand (33) wird als Deutscher für die Adler Mannheim in die neue Eishockey-Saison starten. Das Einbürgerungsverfahren sei erfolgreich abgeschlossen, teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga mit. 

«Es war ein langer Weg, die Sprache zu lernen und die Prüfung zu bestehen, aber ich bin stolz, dass ich diesen Weg gegangen bin», sagte Hildebrand. «Außerdem werde ich mein Leben lang Deutschland verbunden sein, da meine Tochter hier geboren wurde, und ich somit einen der wundervollsten Momente meines Lebens in Deutschland erfahren durfte».

Was das für die Adler bedeutet

Hildebrand fällt damit nicht unter das begrenzte Ausländerkontingent. Elf ausländische Spieler dürfen im Kader stehen, neun sind für die Spiele jeweils spielberechtigt. Die Mannheimer haben neun Plätze vergeben und dürften nun noch zwei ausländische Profis verpflichten. 

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Hildebrand wechselte in diesem Sommer vom Meister Eisbären Berlin zu den Adlern, die am Freitag mit einem Heimspiel gegen den schwedischen Club Växjö in die Champions Hockey League starten.

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