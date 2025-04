Torwarttrainer trumpft auf: Lichtlein rettet Melsungens Sieg

Kassel (dpa/lhe) - Dank des reaktivierten Carsten Lichtlein hat die MT Melsungen weiter gute Chancen auf das Halbfinale in der European League. Der 44-Jährige sicherte dem Handball-Bundesligisten bei seinem Comeback mit starken Paraden den 28:27 (15:13)-Erfolg gegen das spanische Team von Bidasoa Irun. Das Rückspiel findet in einer Woche in Irun statt. Bester Werfer in Kassel war Ian Barrufet mit sechs Toren.