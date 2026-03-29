Kriminalpolizei

Tote 86-Jährige wird nach Feuer in Mehrfamilienhaus gefunden

Nach einem Brand im Neckar-Odenwald-Kreis finden Einsatzkräfte die Leiche einer Seniorin. Wie geht es zwei weiteren Bewohnern?

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)

Walldürn (dpa/lsw) - Eine 86 Jahre alte Frau ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) ums Leben gekommen. Zwei weitere Bewohner hätten sich selbstständig und unversehrt aus dem Gebäude retten können, sagte eine Polizeisprecherin. 

Etliche Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an. Während der Löscharbeiten und der Durchsuchung des Gebäudes fanden sie die Leiche der Seniorin. Nun ermittelt die Kripo - unter anderem zur bislang ungeklärten Brandursache.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Leiche nach Hausbrand im Kreis Tuttlingen gefunden
Feuerwehreinsatz

Leiche nach Hausbrand im Kreis Tuttlingen gefunden

Bei einem Feuer in Trossingen finden die Einsatzkräfte eine Leiche. Jetzt ist klar: Es handelt sich um den 79 Jahre alten Bewohner.

23.12.2025

Rhein-Neckar-Kreis: Rauch statt Rauchen – Feuer zerstört Hockenheimer Café
Feuerwehr

Rhein-Neckar-Kreis: Rauch statt Rauchen – Feuer zerstört Hockenheimer Café

In einem Rauchercafé in Hockenheim hat ein nächtlicher Brand für massiven Schaden gesorgt, verletzt wurde niemand.

10.12.2025

Einsatzkräfte finden Leiche bei Hausbrand in Sulzburg
Wohngebäude in Vollbrand

Einsatzkräfte finden Leiche bei Hausbrand in Sulzburg

In den frühen Morgenstunden rückt die Feuerwehr mit einem Großaufgebot zu einem Brand in Sulzburg aus. Der Hausbewohner überlebt das Feuer nicht.

09.12.2025

Haus brennt - Einsatzkräfte finden Leiche
Feuerwehreinsatz

Haus brennt - Einsatzkräfte finden Leiche

Die Feuerwehrleute bringen die Flammen unter Kontrolle. Doch für einen Menschen kommt die Rettung zu spät.

05.08.2025

Leiche treibt im Neckar - Schwierige Bergung
Einsatz

Leiche treibt im Neckar - Schwierige Bergung

Ein Mann blickt aus seinem Bürofenster auf den Neckar - und macht einen grausigen Fund.

15.05.2025