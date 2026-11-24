Tote Frau im Fluss Kinzig entdeckt
Mitarbeiter der Stadtwerke machen Reinigungsarbeiten an einem Flusslauf im Ortenaukreis. Dabei bemerken sie eine Leiche im Wasser.
Biberach (dpa/lsw) - Mitarbeiter der Stadtwerke haben bei Biberach (Ortenaukreis) eine Frauenleiche im Fluss Kinzig entdeckt. Die Tote ist laut Polizei augenscheinlich eine ältere Frau. Die Ermittler prüfen nun, ob es sich um eine vermisste Seniorin aus Hausach handelt. Die 86-Jährige hatte am Donnerstag ihre Wohnung mit einem Rollator in unbekannte Richtung verlassen. Die Polizei hatte unter anderem mit Spürhunden nach ihr gesucht.
Die Mitarbeiter der Stadtwerke hatten am Nachmittag einen sogenannten Einlaufrechen gespült, der Treibgut auffangen soll. Dabei sahen sie die Leiche im Wasser treiben. Feuerwehrleute bargen sie. Die genauen Todesumstände müssen laut Polizei noch ermittelt werden. Wenn die Identität der gefundenen Frau feststeht, entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob der Leichnam obduziert wird.