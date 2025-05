Tote Frau in Stuttgarter Wohnung - Mordanklage gegen Mann

Stuttgart (dpa/lsw) - Er soll eine Frau aus Eifersucht heraus an ihrer eigenen Wohnung in Stuttgart getötet haben: Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen Verdächtigen erhoben. Der 33-Jährige befinde sich bereits in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Mordes ermittelt.